Eine Skitour mit der Familie?

In der Stadt Bern haben heute die Sportferien begonnen. Gefühlt die halbe Stadt war deshalb am Vormittag damit beschäftigt, Skis auf den Dachträger zu montieren, Packlisten abzuhaken oder Koffer zum Bahnhof zu schleppen.

Doch wenn die Reisestrapazen einmal überwunden sind und die Ferien so richtig beginnen können: Was eigentlich den ganzen Tag tun? Klar, Hardcore-Skifans kaufen sich einfach den Wochenpass der Ski-Destination und kosten die Pisten so richtig aus.

Abfahrt über Alpwiesen: Wo im Sommer glückliche Kühe grasen, rasen im Winter glückliche Kinder den Hang hinunter. Foto: Jost Fetzer

Wer aber gerne etwas Abwechslung hat, dem oder der sei eine Skitour empfohlen. Auch mit der Familie sei das «ein Kinderspiel» – sofern das Abenteuer richtig geplant und vorbereitet werde, schreibt unser Redaktor Jost Fetzer.

Was er auf seiner gemeinsamen Skitour mit seinen Kindern alles erlebt hat, ob es den Jungspunden gefallen hat und auf was man unbedingt achten muss, lesen Sie in seinem Erlebnisbericht. (chh)