Wiedlisbach: Verunfallter Velofahrer in kritischem Zustand

Am Sonntagabend ist ein Velofahrer in Wiedlisbach verunfallt und dabei schwer verletzt worden. Gemäss ersten Erkenntnissen war der 46-jährige auf einem Waldweg in Richtung Walliswil bei Niederbipp unterwegs, als er aus noch zu klärenden Gründen stürzte und schwer verletzt liegen blieb. Eine Rega-Crew brachte den Mann in kritischem Zustand ins Spital. Der Unfallhergang wird untersucht, wie die Kantonspolizei Bern am Montag mitteilte. (pd)