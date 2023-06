Büren an der Aare: Töfffahrer bei Selbstunfall schwer verletzt

Am Dienstagvormittag ist ein Mann in Büren an der Aare mit einem Motorrad verunfallt und dabei schwer verletzt worden. Gemäss ersten Erkenntnissen fuhr er auf der Aarbergstrasse in Richtung Dotzigen. Auf Höhe des Dorfausgangs kam der Fahrer von der Strasse ab und kollidierte mit einem parkierten Auto und einem Pfosten. Der Verletzte wurde per Helikopter ins Spital geflogen, nach aktuellem Kenntnisstand dürfte ein medizinisches Geschehen als Unfallursache im Vordergrund stehen. Die Aarbergstrasse musste nach dem Unfall für rund eine Stunde gesperrt werden. (red)