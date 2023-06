Bern: Glatz-Filiale am Hirschengraben geht zu

Der Hirschengraben verliert per Ende August einen seiner prominentesten Gewerbebetriebe: Auf diesen Zeitpunkt schliesst die Bäckerei Glatz ihre dortige Filiale, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Gleichzeitig mit dem Abbau in Bern kommunizierte Glatz zudem einen Ausbau in der Region, und zwar mit der Übernahme der Tuiles-Bäckerei Wegmüller in Langnau. (awb)

