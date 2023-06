Bern: SBB stellen Werbung für Rammstein-Extrazüge ein

Mit je drei Extrazügen fahren die SBB am 17. und am 18. Juni von Zürich ans Rammstein-Konzert in Bern. Dafür machten sie bis am Mittwoch auch noch fleissig Werbung, etwa auf Social Media.

Diese Werbung haben die SBB jetzt gestoppt, wie das Newsportal Nau.ch berichtet. Dies, nachdem mehrere Frauen unabhängig voneinander schwere Vorwürfe gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann erhoben haben. Die Band soll in einem systematischen Casting junge Frauen für Sex mit Lindemann rekrutiert haben.

Eine SBB-Sprecherin bestätigt gegenüber Nau.ch, die Werbung gestoppt zu haben. Die Züge zwischen Zürich und Bern verkehren an den Konzertdaten allerdings nach Plan.

Die Konzerte im Berner Wankdorf am 17. und 18. Juni finden, so der aktuelle Stand, statt. Der Veranstalter, die Firma Gadget abc Entertainment Group AG, äusserte sich bisher nicht zu den Vorwürfen. Diese Woche teilte er aber mit, dass es an den Berner Konzerten keine sogenannte «Row Zero», also keine «Reihe Null» zwischen der Bühne und den übrigen Zuschauerinnen und Zuschauern geben wird. Dort hielten sich an früheren Konzerten jeweils die zuvor für die Afterparty rekrutierten Frauen auf.