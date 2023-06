Steffisburg: Brand in Einfamilienhaus

Am Montagmorgen, kurz vor 10.45 Uhr, ging bei der Kantonspolizei die Meldung ein, dass in einem Dachstock eines Einfamilienhauses an der Hombergstrasse ein Brand ausgebrochen ist. Das Feuer führte zu einer starken Rauchentwicklung. Die Feuerwehren Steffisburg regio und Thun konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen und löschen, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Im Haus hielt sich beim Ausbruch des Feuers eine Person auf. Sie konnte sich selbstständig in Sicherheit bringen. Das Haus ist teilweise unbewohnbar. Für die Dauer des Einsatzes war die Hombergstrasse während mehreren Stunden komplett gesperrt. Um die Ursache zu klären, wurden Ermittlungen aufgenommen. (pkb)