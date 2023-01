Nachfolger von Jacinda Ardern – Neuseelands künftiger Premier will mehr zupacken Chris Hipkins dürfte weniger Skrupel haben als seine Vorgängerin, komplizierte Projekte zurückzufahren. Als grösste Gefahr sieht er die «Pandemie der Inflation». Thomas Hahn

Der neue Premier und seine Vorgängerin: Chris Hipkins, Neuseelands designierter Premier, und die zurückgetretene Regierungschefin Jacinda Ardern. Foto: Mark Mitchell (Keystone)

Chris Hipkins trug Krawatte und Anzug, als die Versammlung der Labour-Parlamentarier ihn am Sonntag in Wellington zum Parteichef und damit zum designierten Premierminister Neuseelands wählte. Das fiel auf, denn tags zuvor bei seiner Vorstellung als einziger Kandidat für die Nachfolge der überraschend zurückgetretenen Regierungschefin Jacinda Ardern hatte er noch gesagt, dass er «vielleicht nicht das beste Modebewusstsein im Parlament» habe. Das wiederum war eine Anspielung auf ein Fernsehinterview vom Freitagmorgen. Da hatte er sich – keineswegs widerwillig – in Frühsportklamotten abfangen lassen. Baseball-Kappe, Kapuzenpulli, Rundum-Sonnenbrille.