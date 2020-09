BLS nach Abgeltungsskandal – Neuhaus fordert Boni-Verzicht Das unzulässig kassierte Staatsgeld dürfte den BLS-Chefs höhere Boni beschert haben. Regierungsrat Christoph Neuhaus will diese zurückholen. Ein Experte kritisiert den Kanton. Calum MacKenzie

Bernard Guillelmon, Geschäftsleiter der BLS, tritt zurück. (Archivbild) Foto: Adrian Moser

Am Freitag gab Bernard Guillelmon, der langjährige Geschäftsleiter der BLS, seinen Rücktritt bekannt. Er geht, nachdem überhöhte Subventionsbezüge durch das Unternehmen bekannt wurden – und ein externes Gutachten zum Schluss kam, dass die Geschäftsleitung dies in einem Fall bewusst verschwiegen hatte. Es seien Fehler gemacht worden, räumte Guillelmon an der Pressekonferenz ein, doch eines betonten er und Verwaltungsratspräsident Rudolf Stämpfli unisono: Mit den unzulässigen Abgeltungen habe sich keiner «bereichern» wollen, es habe niemand «persönlich profitiert».