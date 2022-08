Rock «ohne esoterische Schlagseite» – Neues von den Mond-Schwestern Sister Moon taufen ihr zweites Album «Urban Jungle» im Kulturhof Rossstall Köniz. Die «Querbeet»-Musik der Band aus Bern hat an Konturen gewonnen. Samuel Mumenthaler

Fünf Frauen queerbeten den Mond an: Sister Moon. Foto: pd/Joel Schweizer

«Wir haben unsere Identität gefunden», glaubt Judith Coleman, Songschreiberin und Keyboarderin bei der Berner Band Sister Moon. Vor langer Zeit war Sister Moon der Name ihres Soloprojekts – benannt nach dem gleichnamigen Sting-Song, «ganz ohne esoterische Schlagseite», wie Coleman betont. Heute sind Sister Moon ein Quintett aus gestandenen Musikerinnen, die einen eigenständigen, frischen Sound spielen, irgendwo zwischen US-amerikanischem Songwriter Pop, Motown Soul, Latin-meets-Reggae-Einsprengseln und Schweizer Befindlichkeiten in einer Zeit, in der alles gerade ein bisschen anders ist und tiefe Verunsicherung herrscht.