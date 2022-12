Nur für alleinstehende Männer – Neues unterirdisches Aus­schaffungs­zentrum in Bern-Brünnen In einer privaten Anlage zwischen der Autobahn und den Bahngleisen will der Kanton Bern ab Januar bis zu 100 Männer mit Wegweisungsentscheid unterbringen.

In Bern-Brünnen entsteht eine weitere unterirdische Asylunterkunft, allerdings nur für alleinstehende Männer. Im Bild ist die Unterkunft zu sehen, die 2017eröffnet wurde. Foto: Christian Pfander

In einem unterirdischen Schutzraum in Bern-Brünnen will der Kanton Bern bis zu hundert Personen mit Wegweisungsentscheid unterbringen. Die Anlage soll voraussichtlich ab nächsten Januar genutzt werden, teilte die Sicherheitsdirektion am Freitag mit.

An der Riedbachstrasse am westlichen Ende der Stadt zwischen der Autobahn und den Bahngleisen stellt der Inhaber seine private Anlage dem Kanton für ein Rückkehrzentrum zur Verfügung. Ausschliesslich alleinstehende Männer sollen in den unterirdischen Räumlichkeiten platziert werden. Eine Unterbringung von Frauen oder Familien mit Kindern ist, laut dem Kanton, ausgeschlossen.

Die Personen werden zur kurzfristigen Unterbringung nach Bern-Brünnen gebracht und würden im Durchschnitt sich nicht länger als «einige Wochen» dort aufhalten, kommunizierte die zuständige kantonale Direktion. Der Schutzraum soll voraussichtlich nicht länger als ein Jahr genutzt werden.

Ein Grund für die zusätzliche Anlage sind laut Kanton die stark steigenden Asylzahlen. Bereits jetzt seien die meisten Plätze, die dem Kanton zur Verfügung stehen, belegt.

sda/sih

