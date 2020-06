SVP erwägt Referendum – Neues Seilziehen um höhere Autosteuern im Kanton Bern Um eine Steuersenkung für Private zu finanzieren, sollen die Autosteuern erhöht werden. Doch über Ausmass der Erhöhung und Verwendung der Einnahmen gehen die Meinungen weit auseinander. Noah Fend

Die Diskussion um höhere Autosteuern dürfte in der bernischen Politik noch einige Kreise drehen. Foto: Adrian Moser

Ab frühestens 2022 will der Kanton Bern die Motorfahrzeugsteuer erhöhen. Mit Mehreinnahmen von jährlich 40 Millionen Franken sollen Steuersenkungen für Private finanziert werden. Doch die höheren Autosteuern bergen Zündstoff. Das zeigen die Antworten der Parteien und Verbände in der Vernehmlassung, die am Freitag zu Ende geht.