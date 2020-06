Dalmazipärkli in Bern – Neues Pop-up an der Aare Nach dem Widerstand nun doch: Im Dalmazipärkli eröffnet während der Sommermonate das Pop-up Park am Wasser.

Bis Mitte September entsteht hier ein Pop-up mit zwei Bars, einer Küche und vielen Sitzgelegenheiten. Foto: Raphael Moser

Der Sommer nimmt Form an: Im Dalmazipärkli an der Aare eröffnet ein neues Pop-up. Im sogenannten Park am Wasser gibt es zwei Bars, eine mobile Küche und viele Sitzgelegenheiten. Initiant Tom Weingart und sein Team wollen «mit einem immer wechselnden Programm das Sommergefühl nach Bern bringen», wie es in der Medienmitteilung heisst.

Gegen das Vorhaben regte sich zu Beginn Widerstand – sogar aus dem Quartier (lesen Sie hier nach, warum sich die Bewohnerinnen und Bewohner wehrten). Nun feiert der Park am Wasser am 19. Juni Eröffnung. Von Montag bis Sonntag, jeweils ab Mittag, gibt es Flammenkuchen, Momos oder etwas vom Grill. Die Vorgaben des Bundes werden strikt eingehalten, wie die Veranstalter betonen. Abends um 22 Uhr ist Schluss.

Tom Weingart ist in der Berner Gastroszene bereits bekannt – sei es als Mitinhaber des Restaurants Kapitel am Bollwerk oder Organisator verschiedener Pop-ups. Letztes Jahr initiierte er den Sternenmarkt auf der Kleinen Schanze.

( cgg )