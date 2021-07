Die Lage verschärft sich – Neues «Jahrhundert-Hochwasser» schwappt näher Der Mittwoch blieb in Bern relativ trocken. Doch die Behörden erwarten intensiven Regen, der Überschwemmungen wie im verheerenden Jahr 2005 bringen könnte. Calum MacKenzie

So sah die Aare im Berner Mattequartier am Dienstag aus… Christian Pfander

In einer bisher sehr nassen Woche ist der Mittwoch vergleichsweise trocken ausgefallen. In Bern war der Niederschlag tagsüber geringer als zuerst erwartet, die Abflussmenge an der Aare blieb stabil. Darüber freute man sich bei der städtischen Feuerwehr. «Die Pause im Niederschlag hilft unseren präventiven Massnahmen, wir sind gut aufgestellt», sagt Martin Müller, Sprecher bei Schutz und Rettung Bern.

Am Mittwoch befasste sich die Feuerwehr vor allem mit dem Entfernen von Schwemmholz. «Jetzt gibt es nichts mehr zu tun als warten», so Müller. Wie es weitergehe, sei nicht vorhersehbar. «Sicher ist nur, dass es in der Nacht wieder regnen wird.»