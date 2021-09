Vorschau auf den Apple-Event – Neues iPhone, neue Watch und neue Airpods Heute stellt Apple die neuen iPhones und wohl noch die eine oder andere weitere Neuheit vor. Wir wagen einen Blick voraus. Rafael Zeier

Die Kamera dürfte beim iPhone 13 wieder eine Hauptrolle spielen: Apple-Managerin Kaiann Drance 2019 bei der Präsentation des iPhone 11. Foto: Keystone

Dieses Jahr läuft für Apple wieder alles nach Plan. Mindestens was das Timing angeht. Letztes Jahr konnte der Konzern die neuen iPhones (bei weitem das einträglichste Produkt des wertvollsten Konzerns der Welt) nicht wie gewohnt im September, sondern erst im Oktober vorstellen. In den Handel kamen einzelne Modelle dann sogar erst im November. Heuer sieht es für Apple trotz der anhaltenden Pandemie und der anhaltenden Chip-Krise wieder besser aus, und der iPhone-Event kann im September – also heute – stattfinden.

Wobei: Ein wirklicher Event wird es kaum. Wegen der Reisebeschränkungen und Gesundheitsrisiken dürfte es ein gewohnt rasantes Video mit den Neuheiten zu sehen geben. Erwartet werden heute:

iPhone 13

Die wichtigsten Gerüchte rund um das neue iPhone haben wir hier schon zusammengefasst. Kurz: Es dürfte eine Reihe solider, aber wenig bahnbrechender Neuerungen geben. Nebst den üblichen Verbesserungen bei Kameras und Prozessoren dürfte vor allem eine etwas kleinere Aussparung am oberen Bildschirmrand auffallen.

Apple Watch Series 7

Anders als beim iPhone gibt es bei der Uhr dieses Jahr ein rundum neues Design. Das erste wirklich neue Design seit der Lancierung 2014. Erwartet wird eine etwas eckigere Uhr ohne abgerundete Kanten.

Airpods

Von den Airpods der dritten Generation wird seit Monaten gemunkelt – nun dürfte es so weit sein. Optisch sehen sie den Airpods Pro ähnlich. Unklar ist, was für Funktionen sie bieten und auf welches Preissegment Apple damit zielt.

Nebst diesen drei wahrscheinlichsten Neuerungen erscheint es unwahrscheinlich, dass Apple noch weitere neue Geräte vorstellt. Neue iPads gab es zwar auch schon an iPhone-Events. Wahrscheinlicher ist allerdings, dass Apple im Verlauf des Herbst noch einen weiteren Event mit neuen iPads und Macbooks plant.

Statt neuer Geräte wird Apple den Event wahrscheinlich dazu nutzen, neue Software für aktuelle Geräte anzukünden. iOS 15 macht in der aktuellen Testversion einen ziemlich fertigen Eindruck. Gut möglich, dass Apple das Gratis-Update in den nächsten Tagen ausliefert.

Und ziemlich sicher wird man den Event auch nutzen, um die eigene Service-Initiative in die kollektive Erinnerung zu rufen. Allen voran den eigenen Videostreamingdienst Apple TV+, der dieser Tage unter anderem für die Fussball-Serie «Ted Lasso» mehrere Emmy-Auszeichnungen gewonnen hat.

Los geht die heutige Präsentation um 19 Uhr. Wir werden sie mit einem Liveticker begleiten.

