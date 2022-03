Zellen für 250 Häftlinge – Neues Berner Gefängnis wird in Witzwil gebaut Standortentscheid ist gefallen: Für 280 Millionen Franken will der Kanton Bern den Ersatz für das Regionalgefängnis Biel auf dem Gelände der JVA Witzwil bauen. UPDATE FOLGT

Die Justizvollzugsanstalt Witzwil umfasst aktuell 160 Plätze für den offenen Vollzug. (Archivbild) Foto: Adrian Moser

Das neue Gefängnis, welches ab etwa 2032 das Regionalgefängnis in Biel ersetzen soll, wird in Witzwil gebaut. Das hat der Berner Regierungsrat entschieden, wie er am Donnerstag mitteilte.

Laut dem Communiqué sprach für Witzwil vor allem der Umstand, dass die Kantonsverwaltung mit vielen Synergien zwischen dem bereits bestehenden Gefängnis von Witzwil und dem neuen Gebäude rechnet. Auch lasse sich die neue Anlage auf bereits vorhandenen, kantonseigenen Baulandreserven erstellen. Zudem sei das Areal gut erschlossen.

Nach der Prüfung von etwa 40 Standorten befanden sich am Schluss ausser Witzwil noch Prêles im Fokus der beiden Direktionen. Dort befindet sich ein leer stehendes ehemaliges Jugendheim. Hinsichtlich dieses Gebäude sind nun verschiedene Optionen in Bearbeitung. So prüft etwa das Westschweizer Strafvollzugskonkordat eine Teilnutzung zur Unterbringung von 20 bis 30 Jugendlichen.

Für den Gefängnisneubau in Witzwil rechnet der Kanton Bern mit Kosten von gut 280 Millionen Franken. Vorgesehen sind 100 Plätze für noch nicht rechtskräftig verurteilte Personen in Untersuchungs- und Sicherheitshaft und 150 Plätze für Personen, welche nach der Verurteilung den geschlossenen Vollzug antreten.

