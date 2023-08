Neuerung bei Bundesbahn – Wer im Zug nach Italien reist, muss den SBB persönliche Daten angeben Neuerdings wollen die Angestellten am Billettschalter wissen, wer mit dem Zug ins Ausland fährt. Das ist nur ein Beispiel dafür, wie die Bahn immer mehr Personendaten anhäuft. Beni Gafner

Neu bieten die SBB nur noch personalisierte Tickets für Reisen in die Nachbarländer an. Sie sind nicht anonym erhältlich. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Wer früher am Schalter ein Ticket nach Deutschland oder Italien löste, konnte dies anonym tun. Inzwischen ist dies nicht mehr möglich. Verlangt werden neu Vorname, Name, Geburtsdatum und E-Mail-Adresse. Auf die Frage, weshalb die Personalien benötigt werden, heisst es am Schalter seitens eines SBB-Angestellten: «Ich kann kein Ticket mehr ausdrucken, ohne vorher diese Angaben einzugeben.»

Der SBB-Kundendienst schreibt dazu auf Anfrage knapp, die Einhaltung des Datenschutzgesetzes sei garantiert. Und: «Der Schutz Ihrer Persönlichkeit und Ihrer Privatsphäre ist uns wichtig.» Details dazu seien in den Datenschutzbestimmungen der SBB nachzulesen.

SBB passen sich der Deutschen Bahn an

Reisen mit dem Swiss Pass ist schon länger nicht mehr möglich, ohne dass die SBB wissen, mit wem und wohin jemand unterwegs ist. Ähnliches gilt für Ticketkäufe im Internet. Das Lösen eines Fernreisetickets am Schalter war bisher eine Ausnahme.

Mit einem neuen Vertriebssystem sind die Billette für die Deutsche Bahn, die französische SNCF und Trenitalia neu personalisiert. Der Grund: Die SBB drucken die Billette für Reisen ins Ausland nicht mehr auf Wertpapier im Format von Flugtickets, sondern auf normalem Papier. SBB-Mediensprecherin Jeannine Egi sagt: «Damit ist das Billett nicht mehr fälschungssicher und muss deshalb personalisiert sein.» Für Deutschland und Italien gelte die Neuerung seit diesem Jahr, für Frankreich bereits seit dem letzten.

Hinzu kommt, dass sich die SBB beim grenzüberschreitenden Verkehr an Bestimmungen anpassen müssen, die im Ausland gelten. Egi sagt, bei vielen europäischen Partnerbahnen gäben die Tarif- und Transportbedingungen vor, dass nur personalisierte Tickets ausgegeben werden dürften. So auch bei der Deutschen Bahn.

Wer im Zug bei einer Kontrolle seinen Swiss Pass vorzeigt, landet in einer Kontrolldatenbank der SBB.

Damit ergeben sich auch für die Strafbehörden erweiterte Ermittlungsmöglichkeiten. Denn die SBB lagern die Personendaten, die immer umfangreicher werden, zum Teil über längere Zeit. SBB-Sprecherin Egi bestätigt, dass die Behörden unter Umständen Zugriff auf die SBB-Datensätze erhalten. Bedingung ist, dass eine Strafuntersuchung eröffnet wurde oder das Nachrichtendienstgesetz greift.

Das Schweizer Konsumentenportal «Saldo» berichtete im Mai, dass die SBB Daten teils über Jahre in sogenannten Kundendossiers lagerten. Wer im Zug bei einer Kontrolle seinen Swiss Pass vorzeigt, landet in einer Kontrolldatenbank der SBB. Nach einiger Zeit werden die Einträge in dieser Datenbank laut SBB gelöscht. Solche Kontrolldaten werden 30 Tage, bei Verdachtsfällen bis zu 90 Tage gespeichert. Dies, wenn Kunden den Swiss Pass auf der SBB-Mobile-App auf dem Handy hinterlegen.

Zusätzlich gibt es in einer anderen Datenbank für jede Kundin und jeden Kunden Dossiers mit Daten, die mit der Verwendung eines Swiss Pass gesammelt werden. Dort wird nicht nur festgehalten, wer wann wohin gereist ist, je nach Nutzung gibt es auch Informationen über die Miete von Autos, Eintritte oder Skipässe. Dieses Dossier umfasste im Fall einer «treuen SBB-Kundin» rund 100 Seiten, wie Saldo herausgefunden hatte.

Profile werden möglich

Mit all diesen Daten könnten die SBB genaue Kundenprofile erstellen. Ihnen ist es auch möglich, Erkenntnisse über das Freizeitverhalten und die Familienverhältnisse zu gewinnen – etwa mittels Familien-GA.

Genau dies hatte 2016 Jean-Philippe Walter, der damalige eidgenössische Datenschützer, kritisiert. Er sagte, die SBB könnten auch Bewegungsprofile ihrer Kunden erstellen. Er empfahl, die Kontrolldaten unverzüglich zu löschen und die Kontrolldatenbank nicht mehr weiter zu betreiben. Die SBB hatten das damals auch zugesichert, schreibt «Saldo». Mit der Einführung der Swiss-Pass-Mobile-App habe die ÖV-Branche aber die Kontrolldatenbank wieder eingeführt.

Herausgeberin des Swiss Pass ist die Alliance Swiss Pass, eine Organisation, der sich 250 Unternehmen aus dem ÖV-Bereich angeschlossen haben, darunter auch die SBB. Der Pass erhält immer mehr Funktionen. So soll er sich auch als Türschlüssel für Hotels oder Mietautos nutzen lassen.

Es gibt kaum mehr Möglichkeiten, der Verortung und der Datensammlung von Dienstleistern zu entkommen. Für Personen, die aus der Schweiz etwa anonym in den Schwarzwald oder nach Italien fahren wollen, bleibt nur noch eine Option: Wer sich bereits im Gebiet eines grenzüberschreitenden Verkehrsverbunds aufhält, kann am Automaten für die Fahrt über die Grenze weiterhin ein Ticket lösen, ohne seine Personalien angeben zu müssen.

