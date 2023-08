Neuer Vorfall auf Mallorca – Briten wegen Vorwurf der Vergewaltigung festgenommen Auf der Ferieninsel Mallorca soll es erneut eine Gruppenvergewaltigung gegeben haben. Die Polizei hat drei Männer verhaftet.

Polizisten patrouillieren im Nachtleben in Magaluf. (Archivbild) Foto: AFP

Erneut soll auf Mallorca eine Touristin Opfer einer Gruppenvergewaltigung geworden sein. Die Polizei nahm drei britische Touristen auf dem Flughafen der Insel fest. Eine Britin wirft ihnen vor, sie unter Drogen gesetzt und dann missbraucht zu haben, wie die Polizei mitteilte.

Die mutmassliche Tat habe sich in der Nacht zu Freitag in einem Hotel in dem von Briten bevorzugten Badeort Magaluf im Südwesten der Insel ereignet. Die junge Britin habe die Männer über soziale Netzwerke kennengelernt. Am frühen Freitagmorgen habe sie dann Anzeige erstattet. Jedoch habe sie nur den Spitznamen gekannt, den einer der Männer im Netz benutzt hatte.

Die Polizei brachte die Frau ins Spital, wo ein Arzt Spuren sexueller Gewalt bestätigt habe. Die Beamten konnten die Namen der Briten nach eigenen Angaben ermitteln und die drei wenige Minuten vor dem Abflug nach Manchester festnehmen.

Im selben Hotel soll es bereits in der vergangenen Woche zu einer Gruppenvergewaltigung gekommen sein. Im Zuge der Ermittlungen nahm die Polizei bislang sieben Franzosen und einen Schweizer fest. Weiterhin in Untersuchungshaft sitzen fünf Männer aus Nordrhein-Westfalen, denen eine deutsche Touristin vorwirft, sie an der Playa de Palma vergewaltigt zu haben. Bei einer Verurteilung drohen in Spanien wegen Vergewaltigung Haftstrafen von mehr als zehn Jahren.

SDA/oli

