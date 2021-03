Kunstturnen im Trend – Neuer Turnverein plant Halle im Raum Bern Die Nachfrage nach einer modernen Sporthalle im Raum Bern sei gross. Deshalb treibt ein Verein die Realisierung eines Turnzentrums voran. Ein möglicher Standort befindet sich auf dem Bernexpo-Areal. Carlo Senn

Ein Verein will im Raum Bern mehr Platz für Turnsportarten wie Geräteturnen schaffen. Foto: Manuel Zingg

Bereits seit zehn Jahren träumt die Turnerszene davon: eine komplett eingerichtete Halle für Kunst-, Geräte- und Kinderturnen im Raum Bern. Nun scheint die Idee neuen Schub zu erhalten. So wurde im vergangenen Jahr das Turnzentrum Bern (TZB) gegründet.

Der Plan: In einer modern eingerichteten Trainingshalle sollen in Zukunft bis zu 500 Kinder, Jugendliche und Erwachsene unter einem Dach trainieren können. In der Halle sollen die Geräte, wie beispielsweise Barren, fix eingerichtet sein. Die Verantwortlichen des Projekts wollen die Halle sowohl für den Breitensport wie auch für die Talentförderung bereitstellen.