Suchtstiftung übernimmt Quartierlokal – Neuer Lola-Laden im Berner Mattenhofquartier Die Contact-Stiftung übernimmt am Berner Cäcilienplatz Dany’s Quartierladen und wandelt das Lokal in einen Bioladen um.

Aus dem Quartierladen Dany’s im Berner Mattenhofquartier wird ein Lola-Shop. Prinscreen Google Maps

Das Berner Mattenhofquartier wird eine Spur hipper. Gegenüber der Filiale der Gelateria di Berna am Cäcilienplatz eröffnet die Contact-Stiftung Anfang Juli ihren zweiten Lola-Laden. Am Standort des heutigen Dany’s Quartierladen, früher Maxi, werden künftig frische Lebensmittel, Bioprodukte sowie Unverpacktes angeboten. Dies schreibt die Stiftung Contact am Dienstag in einer Medienmitteilung.

Beim Lola-Laden handelt es sich, wie bereits die Betreiberin Suchtstiftung Contact erahnen lässt, nicht um einen normalen Bioladen. Wie es in der Mitteilung heisst, ist der Lola-Laden auch ein Arbeitsangebot, wo Integrations- und Ausbildungsplätze für Menschen mit Suchtproblematik oder Menschen mit schwierigen und unüblichen Lebensläufen angeboten werden. Ihnen soll auf dem oft schwierigen Schritt in den freien Arbeitsmarkt geholfen werden.

Die Stiftung Contact betreibt bereits im Berner Lorrainequartier einen Lola-Laden. Als Teil der Stiftung Contact sei Lola eine Non-Profit-Organisation, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Was Lola erwirtschafte, werde von Contact dafür genutzt, weitere Angebote aufzubauen oder finanziell zu decken. Zu Lola gehören auch die eigene Getränkelinie Lola Cola und der Onlineshop Lola vegan.

( spr )