«Ginge es nach mir, wäre meine erste Woche in Bern ein Brahms-Festival», sagt Krzysztof Urbański. Trotzdem wird es vorerst keinen Brahms zu hören geben – der designierte Chefdirigent des Berner Symphonieorchesters erzählt, warum.

Krzysztof Urbański – sässen Sie im Orchester, welches Instrument wäre das Ihre?

Das Becken. Es hat praktisch keine Grenzen in Klangvielfalt und Farbenreichtum. Zudem ist seine Rolle in der Orchestermusik eine spezielle: Es kommt nur in den wichtigsten, nicht selten ekstatischen Momenten zum Zug.