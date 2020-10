Politik statt Spitzensport – Neuenschwander will in die Politik Die Langstreckenläuferin und Historikern Maja Neuenschwander kandidiert für den Gemeinderat in Rubigen. Als Politikerin würde sie einer Familientradition folgen: Ihr Vater war einst Gemeindepräsident für die BDP.

Maja Neuenschwander will in den Gemeinderat von Rubigen. (Archiv) Foto: Franziska Rothenbühler

Die Berner Langstreckenläuferin und Schweizer Marathon-Rekordhalterin Maja Neuenschwander will in die Politik. Sie kandidiert für den Gemeinderat in Rubigen, wie die «Berner Zeitung» (BZ) am Freitag schreibt. Neuenschwander tritt auf der Liste der BDP an, allerdings ohne Parteimitglied zu sein.

Erst am Mittwoch hatte Neuenschwander ihren Rücktritt vom Spitzensport bekannt gegeben. Dieser stehe allerdings in keinem Zusammenhang mit ihren politischen Ambitionen, wie Neuenschwander in der BZ sagt.

Neuenschwander kommt aus einer politischen Familie: Ihr Vater Walter Neuenschwander war Gemeindepräsident in Rubigen und Grossrat von 2005 bis 2013. Er wechselte einst von der SVP in die BDP. Ihr Bruder Stefan Neuenschwander sitzt in der Geschäftsprüfungskommission von Rubigen. Dieser hat auf Ende Jahr seinen Rücktritt angekündigt.

zec