Berner Spitäler im Umbruch – Oberland entscheidet über neue Wege im Gesundheitswesen Wer finanziert ein Spital? Sieben Gemeinden stimmen über ein neues Projekt ab. Es ist aus der Not geboren – und einzigartig für den Kanton Bern. Brigitte Walser

Das Gebäude des Spitals Zweisimmen stammt aus den 1970er-Jahren. Nun muss es ersetzt werden. Foto: Fritz Leuzinger

In die Verantwortung von Gemeinden fällt vieles. Ein Spital zu betreiben, gehört in der Regel nicht dazu. Im Berner Oberland bahnt sich aber genau dieses Szenario an.