Neue Währungsregel der Trump-Regierung könnte Schweiz treffen

Nach den Plänen von Ross, denen Beobachter gross Erfolgschancen einräumen, will das Handelsdepartement auf unterbewertete Währungen von anderen Ländern gleich reagieren, wie wenn diese Länder einzelne Unternehmen oder Branchen mit Subventionen unterstützen.

In beiden Fällen – so Ross – verschaffen diese Länder ihren Firmen einen Wettbewerbsvorteil zulasten von amerikanischen Unternehmen und Beschäftigten. Als Antwort darauf behalten sich die USA deshalb gezielte, aber noch nicht spezifizierte Gegenmassnahmen vor. Gegenmassnahmen auf Subventionen führten schon zu Zollaufschlägen von 100 bis 200 Prozent.

Gegenmassnahmen gegen eine unfaire Subventio­nierung von Handelsgütern gehören zu den Standardprozeduren der Welthandelsorganisation (WTO). Das gilt aber nicht für Massnahmen gegen eine Unterbewertung von Währungen eines Handelspartners.

China im Fokus

Laut Fachleuten soll mit der geplanten Regelung vor allem der Druck auf China steigen, damit dieses auf die Bedingungen der USA im Handelsstreits eingeht. Nicht zufällig soll die Entscheidung über die neue Regel am 24. Juni gefällt werden – unmittelbar vor dem Beginn des G-20-Treffens, an dem sich der chinesische Präsident Xi Jinping und Donald Trump begegnen.

Eine Schwächung der eigenen Währung würde eine Möglichkeit bieten, Zölle ins Leere ­laufen zu lassen. So hat sich die chi­nesische Landeswährung Yuan-Renminbi im letzten Jahr gegenüber dem Dollar um rund 8 Prozent verbilligt, was Aufschläge durch die US-Zölle auf chinesischen Produkten in den USA zumindest teilweise neutralisiert hat.

Die Abwertung der chinesischen Währung gegenüber dem US-Dollar ist aber vor allem eine Konsequenz des Handelskriegs. Die von den USA bereits beschlossenen Zölle auf Importe aus China im Umfang von 250 Milliarden Dollar und die Androhung, sie gleich auf alle Importe zu erhöhen, schwächen den Aussenhandel Chinas und damit auch dessen Währung. Im Gegensatz zu früher tun die Chinesen heute viel, um den Einbruch der eigenen Währung aufzuhalten.