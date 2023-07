Solothurn als möglicher Ausweg – Neue Unbill für Digitec-Galaxus in Utzenstorf Erst bewilligt der Kanton den Logistikhub, dann sistiert der gleiche Kanton das Verfahren. Schuld ist einmal mehr der Verkehr. Kommt nun das Gäu zum Zug? Stephan Künzi

Die Landreserve im solothurnischen Gäu: Zwischen Autobahn und Eisenbahn will die Migros für den Onlinehandel ihr Verteilzentrum (im Hintergrund) erweitern. Foto: Raphael Moser

Was ist dran an der Nachricht, dass die Migros für ihre Onlinetochter Digitec-Galaxus gar nicht mehr in Utzenstorf bauen wolle? Sondern eine grosse, ebenfalls eigene Landreserve neben dem Verteilzentrum Neuendorf vorziehe? Mehrere Quellen wüssten unabhängig voneinander, dass der Grossverteiler vor dem massiven Widerstand im Raum Utzenstorf kapituliert habe, schrieb diese Zeitung vor drei Wochen. Und nun auf die Alternative in Neuendorf und vor allem Egerkingen im solothurnischen Gäu ausweiche.