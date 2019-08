Neue Tigerlady soll Tragödie von 2018 vergessen machen

Sayan erkundet im März 2018 sein neues Gehege in Zürich. (Video: Zoo Zürich)

Irina kommt aus Dänemark. Sie wurde Zürich vom Europäischen Zuchtprogramm zugewiesen. Es hat etwas länger gedauert als vom Zoo erhofft. Laut Rübel macht der Zoo aber nicht mehr Druck, weil das Publikumsinteresse bei Tigern gross ist. «Ob Faultier oder Tiger – es läuft immer dasselbe Programm ab.» Es sei gleichwohl eine grosse Freude, wieder eine Tigerdame auf dem Zürichberg zu haben.

Amurtiger werden gewildert

Der Amur- oder Sibirische Tiger ist mit bis zu vier Metern Länge (inklusive Schwanz) der grösste Vertreter seiner Art. Das Männchen kann bis 300 Kilo schwer werden, in Gefangenschaft können sie das Alter von 25 Jahren erreichen. In den 1940er-Jahren war die Art fast ausgestorben. In der Wildnis, an der russisch-chinesischen Grenze, lebten nur noch rund 40 Tiere . Heute hat sich der Bestand etwas erholt. Schätzungen gehen von rund 500 Exemplaren aus, wobei die Tiger noch immer stark unter Druck stehen und gewildert werden. In Zoos leben zusätzlich 300 Amurtiger.

Tigerdame Elena war 2010 aus München gekommen und hatte mit Kater Coto ein Jahr später vier Junge gehabt, wovon drei überlebten. Diese sind heute in der ganzen Welt verstreut. Coto musste 2016 als 14-Jähriger wegen akuten Magenproblemen eingeschläfert werden, worauf Elena mit Kater Fedor einen Lebensabschnittspartner erhielt. Dieser war aber nur kurz in Zürich, weil «sein» Zoo in Münster umgebaut wurde und er darauf zurückkehrte. 2018 folgte Sayan, mit den bekannten Folgen.

Nun soll in Zürich eine neue Generation entstehen. Nur müssen sich Irina und Sayan noch finden. Mit etwas Glück können Sie hier auf der Zoo-Webcam Irina erspähen.