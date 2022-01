9 Gadgets im Test – Neue Technik für Haus und Körper Es müssen nicht immer PC und Smartphones sein. Rund um Smartwatches und Smarthomes hat sich einiges getan. Rafael Zeier

Reichlich Techniknachschub fürs Zuhause und an den Körper. Foto: Rafael Zeier

Aktiia-Blutdruckarmband (240 Franken)

Mit Armband und Manschette: Bei Aktiia ist alles schon dabei.

Mit Pulsmessungen und EKGs lockt man niemanden mehr hinter dem Ofen hervor. Das können inzwischen zahlreiche Uhren und Armbänder. Immer noch selten ist, was das Schweizer Unternehmen Aktiia anbietet: Blutdruckmessung am Handgelenk. Ganz unkompliziert ist das allerdings nicht. Man muss das Armband bei der Erstinstallation und dann einmal pro Monat mit einer (mitgelieferten) Blutdruckmanschette eichen. Das klappte im Test erst nach mehrmaligen Versuchen und nur dann, wenn man wirklich still sitzt. Aber dann informiert einen das Armband fortan stündlich über den Blutdruck. Leider wirkt das Gummiarmband wenig hochwertig, und wasserdicht ist es auch nicht. Zudem lassen sich Daten zurzeit nicht in andere Apps wie Apple Health übertragen. Trotzdem ist es eine praktische Lösung für Leute, die sich für Blutdruck und Technologie interessieren.