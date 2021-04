Debatte um Meinungsfreiheit – Neue Social-Media-Richtlinien der Uni polarisieren auf Twitter Die Universität Bern will, dass sich ihre Mitarbeiter auf Social Media mit Meinungsbeiträgen zurückhalten. Darüber ist nun unter den Forschenden eine Diskussion entbrannt – auf Twitter. Sophie Reinhardt , Noah Fend

Die Universität Bern möchte mit neuen Richtlinien Klarheit schaffen, löste damit aber Diskussionen aus. Foto: Keystone

Nachdem der «Bund» am Donnerstag über die neuen Mitarbeiterrichtlinien der Uni Bern berichtet hat, werden diese in der Wissenschaftswelt heiss diskutiert. Viele hielten das Papier mit dem Namen «Leitlinien der Universitätsleitung zu lnformation und Meinungsäusserungen» gar für einen Aprilscherz. Dem ist nicht so. Die Uni Bern möchte, dass sich ihre Mitarbeitenden auf Social Media nicht profilieren: «Persönliche Profilierung ist zu vermeiden», heisst es wörtlich im Papier.

«Die Universität Bern verbietet sicher niemandem, sich auf Twitter zu äussern», stellte Christoph Pappa, Generalsekretär der Universität Bern, am Donnerstag im Interview mit dem «Bund» klar. Die Uni weise aber darauf hin, dass dies zurückhaltend geschehen solle und «Fakten explizit von Meinungen zu trennen» seien. «Es kann zu Missverständnissen kommen, wenn eine Person aus einem Institut einer anderen aus demselben Institut völlig widerspricht – es sei denn, es handelt sich um eigene Forschungsergebnisse.»