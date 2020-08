Defizite wegen Corona – Neue Schulden in Milliardenhöhe Der Kanton Bern ist wegen der Corona-Krise mit tiefroten Zahlen konfrontiert. Auf ein grosses Sparpaket will der Regierungsrat jedoch verzichten. Simon Wälti

Laut Regierungsrätin Beatrice Simon (BDP) werden die Steuereinnahmen um mehrere Hundert Millionen Franken zurückgehen. Foto: Christian Pfander

Finanzdirektorin Beatrice Simon (BDP) hatte am Freitag eine Reihe von Nachrichten zu überbringen, schlecht waren sie alle. Der Kanton Bern wird von der Corona-Krise stärker getroffen als noch Ende Frühjahr befürchtet. Bereits in diesem Jahr wird sich das budgetierte Plus in ein Minus von 150 bis 300 Millionen Franken verkehren. Im kommenden Jahr sieht das Budget ein Defizit von 630 Millionen Franken vor. Und auch in den weiteren Jahren bis 2024 wird es rote bis tiefrote Zahlen geben. Aufaddiert könnten sich die Fehlbeträge auf 2 Milliarden Franken belaufen, die Schulden des Kantons würden entsprechend ansteigen. Derzeit betragen sie 8,8 Milliarden.