Thierry Carrels Wechsel nach Zürich – Neue Runde im Kampf um die Stars der Herzchirurgie Nun hat ihn Zürich doch noch von Bern weggelockt: Thierry Carrel muss am dortigen Universitätsspital Scherben zusammenwischen. Brigitte Walser

Herzspezialist Thierry Carrel. Foto: Beat Mathys

Statt einer Privatklinik nun also ein anderes Universitätsspital. Thierry Carrel hat sich umentschieden: Der renommierte Herzchirurg wechselt von der Berner Insel-Gruppe doch nicht zu Hirslanden, sondern ans Unispital Zürich. Sein Sprecher Andreas Bantel bestätigt eine entsprechende Meldung der «NZZ am Sonntag», ohne weiter in die Details zu gehen. Gemäss dem Zürcher Unispital sind die Gespräche über ein Engagement noch am Laufen.

Für das Inselspital ist damit eine Konkurrenzsituation in unmittelbarer Nähe abgewendet. Auf dem Platz Bern wird Carrel nicht mehr operieren. Noch im Juni hatte er mitgeteilt, er werde der Privatklinikgruppe Hirslanden künftig an den Standorten Bern, Aarau und Zürich für Operationen zur Verfügung stehen. Bei Hirslanden bestätigt man, dass sich Carrel «kurzfristig» anders entschieden habe. Am ebenfalls im Juni kommunizierten Wechsel der Insel-Herzchirurgen Eva Roost, Lars Englberger und Samuel Hurni zu Hirslanden ändere sich allerdings nichts.