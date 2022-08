Russisches Munitionslager detoniert – Neue Explosionen auf der Krim: Russland spricht von «Sabotage» Auf der besetzten Halbinsel ist ein Munitionslager detoniert. Russland bestätigt den Angriff – und Kiew lässt der Tat deutliche Worte folgen.

Auf der von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim hat es nach Behördenangaben eine Explosion in einem Munitionslager gegeben. Experten gehen von einem ukrainischen Angriff aus. Video: Tamedia

Auf der von Russland annektierten ukrainischen Schwarzmeer-Halbinsel Krim hat es nach Behördenangaben erneut eine Explosion in einem Militärobjekt gegeben. Im Norden der Krim sei am Dienstagmorgen ein Munitionslager detoniert, teilten die Behörden mit.

Das Verteidigungsministerium in Moskau spricht von einem «Sabotageakt». Bei dem Angriff sei am Dienstagmorgen ein Militärlager getroffen worden. Eine Reihe von zivilen Objekten seien beschädigt worden, darunter Stromleitungen, ein Kraftwerk und Bahngleise sowie einige Wohngebäude, hiess es aus Moskau.

Auf Videos in den sozialen Netzwerken waren ein grosses Feuer und eine Rauchwolke zu sehen. Der Krim-Verwaltungschef Sergei Aksyonow sagte vor Ort im Gebiet Dschankoi, es gebe zwei Verletzte. 2000 Menschen mussten nach offiziellen Angaben in Sicherheit gebracht werden.

Zugverkehr unterbrochen

Zu den Gründen der Detonation müsse sich das russische Verteidigungsministerium äussern, sagte ein sichtlich erschütterter Aksyonow. Dort hiess es zunächst lediglich, dass ein Feuer in einem Lager ausgebrochen sei.

Die Explosionen gingen weiter, erklärte Aksyonow in einer Videobotschaft in seinem Blog beim Nachrichtenkanal Telegram. «Es läuft eine Evakuierung, für die Sicherheit der Bewohner wird eine fünf Kilometer grosse Sicherheitszone gebildet», sagte Aksyonow. Die Menschen würden vorübergehend in Schulen untergebracht. Kräfte des Verteidigungsministeriums, der Nationalgarde und des Zivilschutzes seien im Einsatz, um die Brände zu löschen.

Wie schon beim Angriff auf eine Luftwaffenbasis letzte Woche gehen Experten nun davon aus, dass die Ukraine den Invasoren einen Schlag versetzt hatte. Hier soll eine Transformatorstation in Dschankoi brennen. Foto: Twitter

Nach Behördenangaben kam es in dem Dorf Maiskoje zu der Explosion, und zwar auf dem Gelände eines früheren Bauernhofes, der von den russischen Streitkräften als Munitionslager genutzt wird. Auch eine Umspannstation für die Stromversorgung solle in Brand geraten sein, hiess es. Die ersten Informationen dazu kamen am Morgen von ukrainischen Quellen.

Es war bereits der dritte militärische Zwischenfall in diesem Sommer auf der Krim – und der mit den weitreichendsten Folgen. Der Zugverkehr in der Region wurde nach Angaben von Aksyonow unterbrochen. Menschen würden mit Bussen zu ihren Zielen gebracht, sagte er. Über Dschankoi gehen die Bahnverbindungen von Moskau über die neue Krimbrücke in die Hauptstadt Simferopol auf der Halbinsel. Die Züge von Moskau sollten nur noch bis Wladislawowka fahren. Weil der Flugverkehr eingestellt ist, nutzen viele Touristen in der Sommerzeit die Bahn, um in die Kurorte am Schwarzen Meer zu gelangen.

Ukraine deutet erneuten Angriff an

Erst am Dienstag vor einer Woche gab es schwere Explosionen auf einem russischen Militärstützpunkt. Bei den Explosionen auf der Basis in Saki nahe dem Kurort Nowofjodorowka wurden nach Behördenangaben ein Mensch getötet und 14 weitere Menschen verletzt. Experten gehen davon aus, dass die Ukraine der Basis einen Schlag versetzte und dabei mehrere Kampfjets zerstörte. Offiziell bestätigt hat Kiew den Angriff aber nicht. Russland hingegen behauptet, es sei wegen Verstosses gegen den Brandschutz zu der Explosion gekommen.

«Das ist nur der Anfang», schrieb der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak nach der Detonation vorige Woche auf Twitter. Zum neuen Zwischenfall schrieb er nun: «Der Morgen nahe Dschankoj begann mit Explosionen. Zur Erinnerung: Die Krim eines normalen Landes heisst Schwarzes Meer, Berge, Erholung und Tourismus; die von Russen besetzte Krim bedeutet Explosionen von Depots und ein hohes Todesrisiko für die Invasoren und Diebe. Die Entmilitarisierung ist im Gang.»

Auch der ukrainische Stabschef Andriy Yermak hat angedeutet, dass es sich bei den Explosionen um einen gezielten Angriff handelt. Und, dass weitere folgen werden: «Die Operation 'Entmilitarisierung' im präzisen Stil der Armee wird weitergehen, bis zur kompletten Rückgabe der ukrainischen Territorien».

Schon am 31. Juli schlug bei der russischen Schwarzmeerflotte in der Hafenstadt Sewastopol nach Moskauer Angaben eine ukrainische Drohne ein. Auch damals gab es Verletzte. Die Ukraine wies die russische Darstellung als «erfunden» zurück.

Angespannte Lage auf der Krim

Die Zwischenfälle werfen bei russischen Beobachtern inzwischen Fragen auf, wie gut die militärisch hochgerüstete Halbinsel, die sich Moskau 2014 einverleibte, tatsächlich geschützt ist. Kremlchef Wladimir Putin hatte immer wieder angekündigt, dass die Sicherheit der Krim noch weiter verstärkt werden solle.

Attacke gegen Luftwaffenbasis auf der Krim Satellitenbilder und die Grenzen der russischen Propaganda Auch russische Regionen im Grenzgebiet zur Ukraine berichten von einer extrem gespannten Lage im Zuge angeblicher Angriffe aus dem Nachbarland. Die Gouverneure von Brjansk, Kursk und Belgorod klagen immer wieder über Verletzte und schwere Zerstörungen. Aber bisher hat Russland seinen Drohungen, Kommandozentralen in Kiew zu bombardieren, wenn der Beschuss nicht aufhöre, keine Taten folgen lassen. Überprüfbar von unabhängiger Seite ist nicht, wer genau die Attacken verübt. Klar ist aber, dass auch der neue Fall der Explosionen dem russischen Image als Garant für die Sicherheit auf der Krim schadet. Präsident Wolodimir Selenski meinte vorige Woche, die Krim habe sich in einen der gefährlichsten Orte Europas verwandelt. «Die Schwarzmeerregion kann nicht sicher sein, solange die Krim besetzt ist», erklärte er. «Dieser russische Krieg gegen die Ukraine, gegen das ganze freie Europa, hat mit der Krim begonnen und muss mit der Krim enden, mit ihrer Befreiung.»

SDA/anf

