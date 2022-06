Verein Zentrum Mittengraben – Neu im ehemaligen Polizeiposten Der Verein Zentrum Mittengraben Zemi mietet den ehemaligen Kantonspolizeiposten in Interlaken-Ost. Anne-Marie Günter

Der Bahnhof Interlaken-Ost, die Aare mit der Schiffländte. Foto: Bruno Petroni

«Das ist genial, wir kommen an die Front und werden sichtbarer», freute sich Ernst Meier, Vorstand des Vereins Zentrum Mittengraben Zemi, an der Hauptversammlung. Die Administration, eine Werkstatt und eine Wohngruppe werden nach den nötigen Umbauten ins Gebäude am Ostbahnhof-Platz einziehen, wo lange Jahre die Kantonspolizei war.