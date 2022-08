Fusion zweier IT-Firmen – Netrics Gruppe übernimmt Berner Pageup AG Die im IT-Infrastrukturbereich tätige Pageup AG fusioniert mit der Netrics Gruppe. Alle 45 Mitarbeitenden können ihre Stelle behalten.

Die PageUp AG an der Morgartenstrasse wird von der Netrics Gruppe übernommen. Foto: Screenshot/Google Streetview

Die im Bereich digitale Transformation von Unternehmen tätige Netrics Gruppe übernimmt rückwirkend auf Anfang 2022 das Berner Unternehmen PageUp. Alle 45 Mitarbeitenden werden übernommen.

«Mit PageUp vergrössern wir gezielt unser geografisches Einzugsgebiet im Kanton Bern. Wir schliessen mit der Bundesstadt-Region die Linie Thun, Bern, Biel bis in die Region Freiburg. Neben den Standorten Zürich und Nordwest-Schweiz gehört das Mittelland zu den am schnellsten wachsenden Märkten für Netrics», wird CEO Pascal Schmid in einer Mitteilung des Unternehmens vom Mittwoch zitiert.

Die Firma PageUp, die in der Region tätig ist, wird durch den Zusammenschluss zu einem landesweiten Akteur, wie Co-Geschäftsleiter Roland Bayard sagte. Zum Übernahmepreis machten die beiden Firmen keine Angaben. PageUp wird ab 2023 unter der Marke Netrics als eigenständige Organisation weitergeführt.

SDA/fz

