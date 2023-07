Übersetzungsfehler bei Netflix – «Serena Williams, für immer die Ziege!» In der neuen Tennis-Doku «Break Point» leistet sich Netflix einen lustigen Übersetzungsfehler. Und für einmal ist nicht künstliche Intelligenz schuld. Michèle Binswanger

Serena Williams: «The Goat». Foto: Screenshot

Der Verdacht, die Filmindustrie könnte ihre Zuschauer manchmal nicht für ganz voll nehmen, drängte sich schon früher auf. Etwa wenn eigentlich selbst erklärende Titel wie «Alien» übersetzt werden mit «Alien – das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt». Oder die britische Hit-Komödie «About a Boy» heisst auf Deutsch: «About a Boy oder: der Tag der Toten Ente».

Auch bei Netflix scheinen Übersetzungen manchmal Glückssache zu sein. In den Untertiteln zur sehr sehenswerten Tennis-Doku «Breakpoint» wird nicht das Publikum für dumm verkauft. Vielmehr scheinen die Übersetzer nicht ganz auf der Höhe der Zeit zu sein.

Die gute Nachricht voraus. Immerhin wurde «Breakpoint» nicht mit «Brechpunkt» übersetzt. Oder überhaupt übersetzt, denn das wäre sicher schiefgegangen. Denn in der sechsten Episode «Fairytale in New York» geht es dann richtig zur Sache. Dort handelt die Doku unter anderem auch von Serena Williams. Keine andere Frau hat das Tennis so geprägt wie die Spielerin aus Kalifornien – mit Ausnahme vielleicht ihrer Schwester Venus Williams. Sie hat 23 Grand-Slam-Titel im Einzel gewonnen, 14 im Doppel und 2 im Mixed.

«Serena, forever the GOAT»: Das Publikum feuert Serena Williams mit Schildern an. Foto: Screenshot

Folgerichtig wird Serena Williams in der Netflix-Doku von ihren Fans «The Goat» genannt. Das steht auf Schildern geschrieben, die im Publikum den Kameras präsentiert werden: «Serena, forever the GOAT». The Goat, so weiss der durchschnittlich an englischem Slang interessierte Zeitgenosse, ist ein Akronym und steht für «Greatest of All Time» – also der oder die Grösste aller Zeiten.

Allerdings scheinen die Übersetzerinnen bei Netflix eher unterdurchschnittlich an amerikanischem Slang interessiert zu sein. Bei Netflix heisst Williams nicht «Grösste aller Zeiten», sondern «die Ziege», was einer wörtlichen Übersetzung des englischen Begriffs «Goat» entspricht. Dass es sich dabei nicht um einen Flüchtigkeitsfehler handelt, zeigt der Umstand, dass «Goat» in der ganzen Serie mit «Ziege» übersetzt wird.

Kann es sein, dass hier vielleicht künstliche Intelligenz am Werk war, die den doppelten Boden von Goat nicht erkannt hat? Eine Anfrage bei Netflix gibt Entwarnung: «Netflix bedankt sich für Ihre Anfrage und lässt ausrichten, dass die deutschen Untertitelungen nicht von einer KI erstellt werden.» Vielen Dank, dann lassen wir ausrichten: Serena Williams ist keine Ziege und wird von ihren Fans auch nicht Ziege genannt. Sondern das, was sie ohne Zweifel ist: die grösste Tennisspielerin aller Zeiten.



