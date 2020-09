Vegan-Boom – Nestlé setzt noch stärker auf den veganen Trend Nestlé produziert ausgerechnet im «Milchdorf» Konolfingen mehr vegane Milch. Milchbauern sehen das nicht als Konkurrenz. Weniger begeistert ist ausgerechnet die vegane Szene. Jacqueline Schreier

Das Angebot von veganen, pflanzenbasierten Milchalternativen wird immer breiter. Foto: Digital Image (Heinz Diener)

Mit Konolfingen verbindet man Milchpulver, Tuben-Kondensmilch oder Stalden-Crème. Das süsse Dessert aus der Dose gehört in jedes Pfadi- oder Skilager. Doch im Emmentaler Dorf, das vor allem wegen der Milchverarbeitung gross wurde, wird vermehrt auch vegane Milch hergestellt – eine pflanzliche Alternative zur Kuhmilch. Mit dem Vegan-Boom ist die Nachfrage nach Milchersatzprodukten in den letzten Jahren rasant gestiegen. Auch grosse Hersteller haben diesen Trend erkannt. So will auch Nestlé stärker auf pflanzenbasierte Milchalternativen setzen und investiert in die Weiterentwicklung. Der Weltkonzern will nach eigenen Aussagen ökologischer und nachhaltiger werden.