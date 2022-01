Samuel Althof weiss, wer hinter dem Aufmarsch der Rechtsradikalen in der Stadt Bern steckt. Und er sagt, was das für künftige Massnahmendemos bedeutet.

«Neonazis könnten auch künftig an Massnahmen­demos mitlaufen»

Maskierte Rechtsradikale führten am Samstag die Anti-Massnahmen-Demo durch die Stadt Bern an.

Herr Althof, am Samstag führte eine Gruppe Neonazis die Anti-Massnahmen-Demo in Bern an. Wie konnte es dazu kommen?

An und für sich ist das nichts Neues. In der Vergangenheit kaperten Radikale immer mal wieder Demonstrationen, indem sie sich an deren Spitze stellten. Trotzdem waren die Ereignisse vom Samstag ein Novum.