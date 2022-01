Extremisten unter Massnahmengegnern – Neonazis führen Corona-Demonstration an Rechtsradikale kapern eine Kundgebung mit rund 2000 Teilnehmenden in Bern und setzen sich kurzerhand an die Spitze des Umzugs. Die Massnahmengegner folgen ihnen ahnungslos. Kurt Pelda

Die meisten Demo-Teilnehmer folgen ihnen ahnungslos: Neonazis an der Spitze des Protestumzugs durch die Stadt Bern am Samstag, 22. Januar 2022. Foto: Kurt Pelda

Erstmals seit Beginn der Corona-Demonstrationen in der Schweiz hat eine Gruppe von 30 bis 40 Rechtsradikalen am Samstag in Bern eine Manifestation der Massnahmengegner gekapert und sich an die Spitze des Demonstrationszugs gesetzt. Federführend war dabei die Neonazigruppe Junge Tat, unterstützt von Mitgliedern der Nationalen Aktionsfront (NAF), Blood & Honour und der Hammerskins.