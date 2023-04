Lauf-Mythos Boston Marathon – Neben der Ikone laufen sogar Opfer des Attentats Seit dem Bombenanschlag vor zehn Jahren ist das Rennen auch ein Gedenklauf. Erstmals startet mit Eliud Kipchoge der Schnellste der Zunft. Monica Schneider

Sie hat die Rückkehr geschafft: Adrianne Haslet verlor beim Bombenattentat 2013 in Boston ihr Bein, 2022 finishte sie an der Seite der US-Langstreckenläuferin Shalane Flanagan das Rennen zum zweiten Mal. Foto: Erica Denhoff (Getty Images)

Zehn Jahre sind seither vergangen, und nichts ist vergessen. Damals, am 15. April 2013, als der Boston Marathon mitten am Nachmittag Ziel eines Anschlages wurde. Als an der Boylston Street im Herzen der Stadt Tausende von Läuferinnen und Läufern dem Ziel entgegenströmten und ebenso viele Zuschauer sie für ihre Leistung feierten. Und plötzlich eine Bombenexplosion die friedliche Stimmung zerriss, alles in Hysterie verwandelte und Sekunden später eine zweite Bombe detonierte. Zehn Jahre ist es her, seit drei Menschen ihr Leben bei diesem Attentat verloren und 264 teilweise schwer verletzt wurden.