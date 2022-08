Putin-Kritiker in Einzelhaft – Nawalny sitzt in einer winzigen, stickigen Betonzelle Der russische Oppositionschef leistet auch im Gefängnis Widerstand. Nun wurde er in eine Isolationszelle verlegt, weil er eine Gewerkschaft für Häftlinge gegründet hat. Silke Bigalke aus Moskau

Sitzt nun in Einzelhaft: Der russische Oppositionsführer Alexei Nawalny während des Gerichtsverfahrens im Mai. Foto: Alexander Nemenov (AFP)

Seinen jüngsten Brief hat Alexei Nawalny in der Strafzelle verfasst. Die sei nur zweieinhalb mal drei Meter gross, «eine Betonbude» und meistens unerträglich kalt und feucht. Er aber sei in der «Strandvariante» einquartiert worden: heiss und stickig. «Die Fensterklappe ist winzig. Es gibt keine Belüftung. Nachts liegst du und fühlst dich wie ein Fisch am Ufer.» Der Oppositionelle war erst im Juni in ein Gefängnis mit strengeren Sicherheitsvorkehrungen verlegt worden, in die berüchtigte Strafkolonie 6 in Melechowo, viereinhalb Autostunden östlich von Moskau.