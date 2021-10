Erneute Corona-Kundgebung – Nause wirft Demo­teilnehmern «anmassendes Verhalten» vor Der Berner Sicherheitsdirektor Reto Nause ist «konsterniert» darob, dass die Gegner der Corona-Massnahmen erneut in Bern aufmarschiert sind. Stefan Schnyder

Gegen Ende der Kundgebung versammelten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Bahnhofhalle. Foto: Raphael Moser

Und sie haben sich wieder versammelt: Mehrere Hundert Gegnerinnen und Gegner der Corona-Massnahmen haben sich am Donnerstagabend in Bern zu einer Kundgebung zusammengefunden. Eine Tatsache, die den Berner Sicherheitsdirektor Reto Nause (Die Mitte) zunehmend verärgert: «Ich bin konsterniert darüber, dass die Gegner der Corona-Massnahmen nun zum x-ten Mal unbewilligt für das gleiche Anliegen in Bern demonstriert haben», sagt er.

Er findet es nicht statthaft, immer wieder mit den gleichen Forderungen in Bern aufzumarschieren. «Das Verhalten der Organisatoren der Kundgebung ist anmassend. Sie geben an, für die Freiheit zu kämpfen, beschneiden aber mit ihren Kundgebungen die Freiheit von vielen Bernerinnen und Bernern», betont er. «Vor allem für die Gastronomiebetriebe und den Detailhandel in der Innenstadt ist die Situation sehr belastend», fügt er an. Der Stadt bleibe in der aktuellen Situation nichts anderes übrig, als mit «verhältnismässigen Mitteln» zu reagieren.