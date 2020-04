Herr Nause, es war ein schönes Frühlingswochenende. Sind die Bernerinnen und Berner zu Hause geblieben?

Es waren viele Leute draussen, beim Spazieren, Velofahren oder Joggen. Aber in der Regel waren sie zu zweit oder als Familie unterwegs. Auch in den städtischen Grünanlagen und im Wald hatte es viele Menschen, aber unseren Beobachtungen zufolge hielten sie sich stets an die Abstandsregeln. Deshalb ist mein Fazit des Wochenendes in der Stadt Bern grundsätzlich sehr positiv.