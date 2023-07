Die Nato ist für ihn keine Allianz von Partnern mehr: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan. Foto: Francisco Seco (AP)

Was Recep Tayyip Erdogan will, weiss nur er selbst. Was möchte er, damit er den schwedischen Nato-Beitritt zulässt? Sind es die F-16-Kampfjets aus den USA? Sind es die angeblichen PKK-Anhänger in Schweden, die er gern in Flugzeugen in Richtung Türkei sähe? Will er, dass die US-Regierung ihr Verhältnis zu den Kurden neu definiert, also in Syrien nicht mehr mit ihnen zusammenarbeitet? Oder will er tatsächlich, wie er am Montagmittag sagte, die Mitgliedschaft seines Landes in der EU?