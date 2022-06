Halbzeitbeginn

Das war’s von den ersten 45 Minuten. Wir sahen Spanier, die sehr viel Ballbesitz hatten und in der 13. Minute durch Sarabia in Führung gegangen sind. Und wir sahen Schweizer, die dem Ball hinterherlaufen und ihre beste Chance hatten, als Embolo am Tor vorbeiköpfelte. Weiter geht’s in 15 Minuten – und dann brauchen die Schweizer irgendeine Idee, sonst gehen sie gegen diese spanische Dominanz unter.