Umzug in die Wankdorf City – Nationalfonds baut neuen Hauptsitz im Wankdorf Statt fünf Standorte in der Länggasse ein zentrales Bürogebäude in der Wankdorf City in Bern: Der Nationalfonds plant einen Neubau mit 400 Arbeitsplätzen. Adrian Hopf-Sulc

2024 sollen auf dieser Brache die neuen Büros des Schweizerischen Nationalfonds stehen. Foto: Alexandra Jäggi

Wankdorf City soll auch zum Wohnquartier werden, hiess es diese Woche. In der dritten Bauetappe wollen die Investoren in Berns neuem Stadtviertel auch Wohnungen bauen. Doch zuerst wird Wankdorf City noch um ein Bürogebäude reicher: Der Schweizerische Nationalfonds will dort seinen neuen Sitz bauen.