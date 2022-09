Kampf gegen Inflation – Die Negativzinsen sind Geschichte – die Nationalbank erhöht Leitzins auf 0,5 Prozent Die SNB erhöht den Leitzins um 0,75 Prozentpunkte und beendet damit die achtjährige Ära der Negativzinsen. Die Schweizer Aktien fallen derweil auf ein neues Jahrestief.

Der Leitzins der Schweizerischen Nationalbank lag acht Jahre lang im negativen Bereich: SNB-Präsident Thomas Jordan. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hebt den Leitzins erneut an. Die Notenbank erhöht den sogenannten SNB-Leitzins um 0,75 Prozentpunkte auf 0,50 Prozent.

Mit dem Schritt wollen die Währungshüter dem erneut gestiegenen Inflationsdruck entgegenwirken, erklärte die SNB am Donnerstag. Zudem soll ein Übergreifen der Teuerung auf bisher weniger betroffene Waren und Dienstleistungen erschwert werden.

Es ist nicht auszuschliessen, dass weitere Zinserhöhungen nötig sein werden, um die Preisstabilität in der mittleren Frist zu gewährleisten, betonten die Währungshüter.

Die SNB hatte bereits Mitte Juni die Zinsschraube mit einem Schritt um einen halben Prozentpunkt erstmals seit fünfzehn Jahren wieder angezogen. Seither hat die Teuerung in der Schweiz weiter angezogen. Für den August 2022 wiesen die Statistiker eine Inflation von 3,5 Prozent aus, nach 3,4 Prozent in den Monaten Juni und Juli. Die SNB erwartet für 2022 eine Jahresteuerung von 3,0 Prozent (siehe Infobox)

SNB erwartet auch nach Zinserhöhung hohe Inflation Infos einblenden Die Schweizerische Nationalbank (SNB) geht davon aus, dass sich die Inflationsdynamik in der Schweiz auch nach der heute kommunizierten Zinserhöhung nicht rasch abschwächt. Im Gegenteil erwartet sie für 2022 nun eine Jahresteuerung von 3,0 Prozent, wie sie am Donnerstag anlässlich der geldpolitischen Lagebeurteilung mitteilte. Noch im Juni hatte die Prognose für die Inflation im laufenden Jahr nur auf 2,8 Prozent gelautet. Zur Erinnerung: Im August war die Inflationsrate in der Schweiz auf 3,5 Prozent geklettert. Die Inflation wird laut der SNB nun bis im ersten Quartal 2023 bei 3,4 Prozent liegen. Danach soll sie sich allmählich abschwächen. Für das Gesamtjahr 2023 wird ein Wert von 2,4 Prozent (bisher: +1,9%), für 2024 von 1,7 Prozent (bisher: +1,6%) vorhergesagt. Bekanntlich peilt die SNB eine Inflation von höchstens 2 Prozent an. Ohne die heutige Zinserhöhung wäre die Inflationsprognose deutlich höher, betonte die SNB in der Mitteilung vom Donnerstag. Die bedingte Inflationsprognose beruht damit wie immer auf der Annahme, dass der SNB-Leitzins über den gesamten Prognosezeitraum bei 0,50 Prozent bleibt. Der jüngste Inflationsanstieg sei vor allem auf höhere Preise für Waren, insbesondere Energie und Nahrungsmittel, zurückzuführen, so die Mitteilung weiter. BIP-Prognose tiefer Tiefer ist derweil die Prognose der Währungshüter für das Wirtschaftswachstum im laufenden Jahr. Sie prognostizieren einen Anstieg des Schweizer Bruttoinlandproduktes (BIP) von ‹rund 2 Prozent›, nach bisher ‹rund 2,5 Prozent›. Die SNB erwartet in ihrem Basisszenario für die Weltwirtschaft eine «schwache Wirtschaftsentwicklung», wie es zur Begründung hiess. Bremsend wirke insbesondere die Energiesituation in Europa, die teuerungsbedingten Kaufkraftverluste sowie die strafferen Finanzierungsbedingungen. Ein globaler Konjunkturabschwung, eine Zuspitzung der Gasknappheit in Europa sowie eine Strommangellage in der Schweiz stellten zudem zusätzliche Risiken dar. Darüber hinaus könne ein erneutes Aufflackern der Corona-Pandemie nicht ausgeschlossen werden. (SDA)

Damit sind die Negativzinsen der SNB nach beinahe acht Jahren Geschichte. Die Notenbank hatte diese am 18. Dezember 2014 eingeführt, zuerst mit einem Zins von -0,25 Prozent. Im Januar 2015 wurde der Leitzins mit der Aufgabe des Euro-Mindestkurses auf das rekordtiefe Niveau von -0,75 Prozent gesenkt.

US-Notenbank weit voraus

Als einer der Vorreiter der geldpolitischen Wende gilt die US-Notenbank Fed, die ihren Leitzins bereits fünf Mal seit Beginn der Coronavirus-Pandemie erhöht hat, das letzte Mal am Vorabend. Der US-Leitzins liegt nun bei einer Spanne von 3,00 bis 3,25 Prozent.

Die Europäische Zentralbank (EZB) wiederum hatte vor zwei Wochen zur Bekämpfung der Rekordinflation die grösste Zinserhöhung ihrer Geschichte beschlossen. Der Leitzins im Euroraum stieg um 0,75 Prozentpunkte auf 1,25 Prozent.

Die Schweizer Notenbank betonte am Donnerstag ausserdem ihre Absicht, bei Bedarf weiterhin am Devisenmarkt aktiv zu sein. Die SNB hatte 2021 für 21,1 Milliarden Franken Fremdwährungen gekauft.

SNB erweitert ihr Instrumentarium zur Umsetzung der Geldpolitik Infos einblenden Die Schweizerische Nationalbank erweitert ihr Instrumentarium zur Umsetzung der Geldpolitik am Geldmarkt. Neben einer abgestuften Verzinsung der Sichtguthaben der Banken will sie mit Offenmarktoperationen Liquidität im Markt abschöpfen. Die Offenmarktoperationen bestehen aus den beiden Instrumenten SNB Bills und Repogeschäfte, wie die Nationalbank am Donnerstag anlässlich ihrer Lagebeurteilung mitteilt. Mit den Operationen, die per sofort beginnen, werden die Sichtguthaben der Banken und damit das Liquiditätsangebot am Geldmarkt vermindert. Die Teilnehmer im Frankengeldmarkt seien mit beiden Instrumenten gut vertraut, erklärte Direktoriumsmitglied Andréa Maechler. So seien Repogeschäfte in den vergangenen Jahren regelmässig eingesetzt worden. Und auch die SNB Bills sind nicht neu. Sie wurden zum letzten Mal 2011 eingesetzt. Bei den SNB Bills handelt es sich um Schuldverschreibungen der Nationalbank. Diese werden verzinst und üblicherweise mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr ausgegeben. Die SNB verkauft also Wertpapiere, die sie selber herausgibt. Die Käufer dieser Instrumente sind vor allem Banken; sie zahlen in Schweizer Franken. Dadurch sinkt die Geldmenge. Die Währungshüter gehen davon aus, dass die Menge an ausgegebenen SNB Bills in kurzer Zeit über die wöchentlich durchgeführten Auktionen ansteigen wird. Abgestufte Verzinsung der Banken-Sichtguthaben Neben den Offenmarktoperationen wird die Nationalbank die Sichtguthaben, die Banken und andere Finanzmarktteilnehmer bei ihr halten, künftig abgestuft verzinsen. Sie führt damit einen «umgekehrten Freibetrag» für Banken ein. Konkret werden die Sichtguthaben der Banken nur bis zu einer bestimmten Limite zum SNB-Leitzins von 0,5 Prozent verzinst. Sichtguthaben oberhalb dieser Limite erhalten dagegen keinen Zins. Die individuellen Limiten orientieren sich an der bisherigen Berechnung der Freibeträge im Negativzinsumfeld, erklärte Maechler gemäss Redetext. Die abgestufte Verzinsung der Sichtguthaben schaffe einen Anreiz für Girokontoinhaber, untereinander Geldmarktgeschäfte zu tätigen. Diese Geschäfte wiederum trügen zu einer robusten Berechnungsgrundlage des Saron bei, so Maechler weiter. (SDA)

SMI dreht ins Plus – Franken deutlich schwächer

An den Finanzmärkten hierzulande wirkt sich der Zinsentscheid der SNB in einer ersten Reaktion deutlich aus. Während die Aktien die frühen Verluste zuerst deutlich abbauen und dann ins Plus drehen, büsst der Franken sowohl gegenüber dem Euro als auch dem Dollar markant an Wert ein.

So ist der Euro von einem neuen Allzeittief am Morgen bei 0,9465 über die Marke von 96 Rappen geklettert, was einem Sprung von rund anderthalb Rappen entspricht. Der US-Dollar ist gleichzeitig auf deutlich über 97 Rappen gestiegen. Laut der ZKB dürften für die Abwertung des Frankens enttäuschte Erwartungen verantwortlich sein. Im Vorfeld der geldpolitischen Lagebeurteilung hätten manche ein noch forscheres Vorgehen der SNB erwartet.

Für die VP Bank ist die Beendigung der Negativzinspolitik ein «historischer Moment». Die Wortwahl im Pressetext sei zudem ungewöhnlich. Denn entgegen der sonst üblichen Zurückhaltung der SNB mit Prognosen, schliesse sie diesmal weitere Zinserhöhungen explizit nicht aus.

Da der starke Franken der SNB derzeit bei der Inflationsbekämpfung helfe, lasse sie zudem weiterhin Kommentare zur Franken-Bewertung weg, schliesse weitere Interventionen am Devisenmarkt aber nicht aus.

Der SMI notiert um 09.55 Uhr 0,26 Prozent höher bei 10'456,18 Punkten, wogegen andere europäische Börsenplätze wie Frankfurt, London oder Paris weiterhin im negativen Terrain verharren.

Der Euro kostet aktuell 0,9613, nachdem er im frühen Geschäft noch ein Allzeittief von 0,9465 markiert hatte. Ein Sprung um anderthalb Rappen in die Höhe ist doch sehr ungewöhnlich. Der US-Dollar klettert gleichzeitig auf 0,9770 Fr., am Morgen wurde er noch zu 0,9622 gehandelt.

SNB erwartet Folgen auf Häusermarkt

Die Nationalbank geht davon aus, dass die heutige Zinserhöhung Folgen auf den Hypothekar- und Immobilienmarkt haben wird. «Ausblickend dürfte die Straffung der Geldpolitik auch zu einer Entspannung der Risikosituation beitragen», sagte SNB-Vizepräsident Martin Schlegel am Donnerstag anlässlich der geldpolitischen Lagebeurteilung.

Er räumte ein, dass dies bislang nicht der Fall gewesen sei. «Die Zinsentwicklung hatte bisher wenig Auswirkungen auf das Wachstum am Hypothekar- und Immobilienmarkt», so Schlegel. So seien die Preise für Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen weiter gestiegen. Auch das Hypothekarvolumen habe weiter zugenommen.

Ein möglicher Grund für diese Entwicklungen liegt laut Schlegel darin, dass die effektiven Zinskosten für Immobilienkäufe aufgrund der Verschiebung von Festhypotheken zu Saron-Hypotheken nur leicht gestiegen sind.

Immerhin habe es zuletzt Anzeichen für eine Abschwächung im Segment der Wohnrenditeliegenschaften gegeben. «Die verfügbaren Daten für Mehrfamilienhäuser deuten auf einen leichten Preisrückgang im zweiten Quartal hin», sagte Schlegel.

Er erinnerte ausserdem daran, dass per Ende September der antizyklischen Kapitalpuffer reaktiviert wird. Dies solle dazu beitragen, die Widerstandskraft des Bankensystems aufrechtzuerhalten.

SDA/sep

