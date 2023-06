Trainingsspiel in Magglingen – Nati-Spielerinnen bezwingen das Lysser 4.-Liga-Männerteam Der SV Lyss hat dem Schweizer Frauen-Nationalteam in Magglingen als Sparringpartner gedient. Ein Lysser Fussballer spricht über die nicht alltägliche Trainingspartie. Francisco Rodriguez (BT)

Die Schweizer Spielerinnen Alisha Lehmann (links) und Ramona Bachmann im Trainingscamp in Magglingen. Anthony Anex (Keystone)

Was beim Trainingsspiel zwischen dem Schweizer Frauen-Nationalteam und der 4.-Liga-Männermannschaft die ausgeschlossene Öffentlichkeit am meisten interessiert hatte, blieb letztlich intern. Nur so viel zum Resultat: Die Schweizerinnen dominierten die wegen des Gewitters mit Verspätung angepfiffene Partie und hätten durchaus auch deutlicher gewinnen können, wie Torhüter Normand Lanz nach Spielschluss am Telefon gegenüber ajour.ch meinte.