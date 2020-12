Interview über Weissrussland – «Natallia Hersche ist ein Symbol unserer Revolution» Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja lobt den Mut der in Minsk gefangenen Schweizerin und fordert härtere Sanktionen gegen das Regime Lukaschenko. Bernhard Odehnal

Swetlana Tichanowskaja eine Woche vor der Präsidentenwahl im August in Minsk. Kurz danach musste sie mit ihren Kindern ins Exil nach Litauen flüchten. Foto: Sergei Grits / Keystone

Frau Tichanowskaja, wir sprechen hier über Skype, Sie sitzen in einem Büro der weissrussischen Opposition im Exil in der litauischen Hauptstadt Vilnius. Wie geht es Ihnen? Verhältnismässig gut. Aber ich fühle mich schuldig, dass ich hier in Sicherheit bin, während in Weissrussland die Menschen verfolgt und ins Gefängnis gesteckt werden. Die Lage ist wirklich schlimm.

Sind viele Ihrer Freunde und Bekannten im Gefängnis? Mein Mann natürlich sowie zwei unserer Freunde. Sie sind politische Gefangene.

Haben Sie Kontakt zu Ihrem Mann? Nicht persönlich. Nur über seinen Anwalt, der ihn zweimal pro Woche besuchen kann.

Was berichtet der Anwalt? Mein Mann sitzt seit vier Monaten in einer Einzelzelle. Vielleicht ist das ja besser, als wenn er mit zwanzig anderen in einem Raum wäre. So kann er in Ruhe lesen. Dennoch ist es für ihn sehr belastend.

Die Isolation soll ihn brechen? Das Regime will seine Kritiker demütigen. Dafür hat es ganz verschiedene Methoden. Die ehemalige Miss Belarus haben sie in eine Gefängniszelle zusammen mit Betrunkenen und einer Obdachlosen gesteckt, der die Läuse aus den Haaren gefallen sind.

Ihr Mann wollte bei den Präsidentenwahlen kandidieren, dafür musste er ins Gefängnis. Wird er aufgeben? Er wird widerstehen. Alle, die jetzt im Gefängnis sitzen, werden weiterhin Widerstand leisten. Die Haft macht sie nur stärker.

Swetlana Tichanowskaja Infos einblenden Die 38-jährige Weissrussin kandidierte bei den Präsidentenwahlen im August 2020, nachdem ihr Mann, der Blogger Sergei Tichanowski, von den Wahlen ausgeschlossen und verhaftet worden war. Sie unterlag dem autoritär regierenden Langzeitpräsidenten Alexander Lukaschenko, das Wahlergebnis wird jedoch wegen offensichtlicher Fälschung weder von der weissrussischen Opposition noch den westlichen Staaten anerkannt. In Minsk und anderen Städten wird seither demonstriert, das Regime antwortet mit Massenverhaftungen und Gewalt. Tichanowskaja floh mit ihren Kindern ins benachbarte Litauen, von wo sie die Aktivitäten der Opposition koordiniert und den Kontakt zu Regierungen der EU hält. Am 16. Dezember erhält sie in Brüssel als Vertreterin der weissrussischen demokratischen Opposition den Sacharow-Preis für geistige Freiheit.

Sie haben zwei Kinder, wie geht es ihnen? Meine Tochter ist fünf Jahre alt. Sie vermisst ihren Vater sehr, aber sie denkt, dass er auf einer Geschäftsreise ist und wir wegen Corona in ein anderes Land gegangen sind. Mein Sohn ist 10, und er versteht schon sehr viel. Ich möchte ihn aber so weit wie möglich von den Nachrichten aus Weissrussland fernhalten. Er soll nicht seine Kindheit verlieren.

In einem weissrussischen Gefängnis sitzt auch die Schweizerin Natallia Hersche. Was wissen Sie über ihre Lage? Natallia Hersche ist jetzt ein Symbol unserer Revolution. Sie hat so viel Tapferkeit gezeigt, als sie einem von Lukaschenkos Schergen die Maske vom Gesicht riss. Der Mann war in Zivil, warum musste er da maskiert sein? Ich weiss nicht, ob man Natallia nach ihrer Verhaftung geschlagen hat. Aber sicherlich wurde sie psychologisch gedemütigt. So wie alle Gefangenen.

Wird Weissrussland wirklich eine Schweizer Staatsbürgerin für zweieinhalb Jahre einsperren? Hersche ist jetzt eine Geisel des Regimes. Der Diktator Lukaschenko wird für ihre Freilassung eine Gegenleistung der Schweiz verlangen. Die Schweiz müsste sie also freikaufen.

Für welchen Preis? Das weiss ich nicht. Immerhin hat der Schweizer Staat schon gezeigt, dass ihm das Schicksal seiner Bürgerin nicht gleichgültig ist. Es war sehr wichtig, dass der Schweizer Botschafter in Minsk beim Prozess gegen Hersche im Verhandlungssaal anwesend war. Das sollten sich andere europäische Diplomaten zum Vorbild nehmen. Sie müssen an solche Prozesse gehen und der Welt mitteilen, dass unser Land kein Rechtsstaat mehr ist.

«Natallia hätte in der Schweiz bleiben können. Aber sie ist nach Minsk gekommen. Ihr Herz schlägt für Weissrussland.»

Ist Natallia Hersche jetzt sehr bekannt in Weissrussland? Oh ja! Denn sie hat ausserordentlichen Mut gezeigt. Sie hätte sich nicht einmischen müssen, sie hätte in der Schweiz bleiben können. Aber sie ist zu den Demonstrationen nach Minsk gekommen. Das zeigt, dass ihr Herz für Weissrussland schlägt.

Soll die Schweiz für Hersches Freilassung eine Gegenleistung erbringen? Das muss Natallia selbst entscheiden. Bisher sind solche Deals stets vor einer gerichtlichen Verurteilung abgewickelt worden. Möglicherweise hat sie also schon abgelehnt. Für uns, die demokratische Opposition, steht die Freilassung aller politischen Gefangenen jetzt an erster Stelle. Wir dürfen dabei nicht versagen.

Sollen die Schweiz und die EU weitere Sanktionen verhängen? 2011 gab es in Weissrussland 15 politische Gefangene , aber mehr als 100 Personen aus Lukaschenkos Umfeld waren von Sanktionen betroffen. Heute gibt es 160 politische Gefangene, und über 30’000 Menschen sind verhaftet worden. Aber auf den Sanktionslisten Europas stehen nur 80 Namen. Da stimmt doch etwas nicht. Die Sanktionen müssten auch mittlere Kader der Polizei oder Manager treffen, die Arbeiter aus politischen Gründen entlassen haben. Diese Leute müssen begreifen, dass ihre Handlungen Konsequenzen haben.

Sollen die Sanktionen auch Unternehmen treffen? Ich verstehe die Bedenken, dass unter solchen Sanktionen die Bürgerinnen und Bürger leiden könnten. Aber sie leiden jetzt auch schon. Und aus den grossen Staatsbetrieben kommt viel Geld, das Lukaschenko braucht, um seine Schergen zu bezahlen. Kann er das nicht mehr, schwindet seine Macht sehr schnell.

Präsident Alexander Lukaschenko besucht im November ein Zentrum für Bluttransfusionen in Minsk. «Er ist ein Egoist, ein Krimineller», sagt Tichanowskaja. Foto: Andrei Stasevich (Keystone)

Haben Sie Alexander Lukaschenko jemals persönlich getroffen? Nein. Das muss ich auch nicht, um ihn zu kennen: Er ist ein Egoist, dem nur die eigene Macht wichtig ist. Und er ist ein Krimineller.

Dennoch wird Lukaschenko zu Verhandlungen nur bereit sein, wenn ihm nach seinem Abgang Straffreiheit garantiert wird. Ist das denkbar? Eine ganz schwierige Frage, zu der ich zwei Meinungen habe. Als Privatperson kann ich Lukaschenko nicht vergeben. Niemals. Zu viele Menschen müssen leiden, zu viele haben ihr Leben gelassen. Aber als Führerin der Opposition verstehe ich, dass wir über seine Zukunft verhandeln müssen. Das Wohl des Landes steht im Vordergrund.

Auf den Zusammenbruch eines autoritären Regimes folgt meist eine sehr labile Übergangsperiode. Haben Sie ein Konzept für diese Zeit? Daran arbeiten wir. Es soll keine radikalen Veränderungen geben. Die Beamten in den Ministerien sollen bleiben, auch die Soldaten und Polizisten, wenn sie keine Verbrechen begangen haben. Wir wollen Stabilität durch einen runden Tisch. Dort sollen dann Neuwahlen ausgehandelt und vorbereitet werden. Ein neu gewählter Präsident wird dann den Wandel vollziehen. Das wird nicht schnell gehen. Die Menschen in Weissrussland haben jahrzehntelang in einem autokratischen Staat gelebt. Sie müssen an die Demokratie gewöhnt werden. Wir werden das schaffen.

«Zu Beginn hatte ich wirklich grosse Angst. Das ist das weissrussische Erbe.»

Bisher sagten Sie in Interviews stets, dass Sie keine politische Rolle in einem demokratischen Weissrussland spielen wollen. Gilt das immer noch? Stimmt, ich habe immer gesagt, dass ich zurück in meine Küche gehe. Vermutlich wird das nicht passieren. Sicher ist nur, dass ich nicht als Staatspräsidentin kandidieren werde. Aber ich möchte im Bereich Menschenrechte weiterarbeiten. Ich habe in den vergangenen Wochen und Monaten so viele Erfahrungen gesammelt, die ich erst verarbeiten muss. Es ist noch etwas Chaos in meinem Kopf.

Sie hatten bis vor kurzem nichts mit Politik zu tun, und nun treffen Sie Diplomaten, Minister und Regierungschefs. Fühlen Sie sich wohl dabei? Zu Beginn hatte ich wirklich grosse Angst. Das ist das weissrussische Erbe: Vor Begegnungen mit den hohen Tieren haben wir uns immer gefürchtet. Ich habe erst lernen müssen, dass Diplomaten und Politiker normale Menschen sind und es keinen Grund zur Furcht gibt. Meine Aufgabe ist es jetzt, ihnen vom Leid meines Volkes zu berichten, von den Tausenden Verhafteten, Verwundeten und Misshandelten.