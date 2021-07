Streit um Hochwassermauer – Nasser Altenberg bleibt gelassen Das Berner Altenbergquartier wehrte sich erfolgreich gegen ein Hochwasserschutzprojekt. Trotz steigendem Aarespiegel halten die Bewohnenden an ihrer Meinung fest. Calum MacKenzie

Sie kommt näher: Die Aare im Berner Altenbergquartier. Foto: Raphael Moser

In den Kellern des Berner Altenbergquartiers plätschert es schon: Am Donnerstag standen einige unter Wasser, während die bedrohlich reissende, braune Aare immer näher an den Uferweg kroch. Mit Pumpen und Schläuchen wurden die Untergeschosse geleert – eine Sisyphusarbeit, denn der Regen fällt, und der Wasserspiegel steigt weiter.

Ausgerechnet der Bevölkerung dieses Viertels wird nachgesagt, von Hochwasserschutz nichts wissen zu wollen: Mit Einsprachen und Petitionen haben Anwohnende ein Vorhaben der Behörden, an einem Teil des Flussufers eine meterhohe Schutzmauer zu errichten, energisch bekämpft. Der Altenberg sei bei Hochwasser weit weniger gefährdet als etwa das Mattequartier, hiess es, und der «ästhetisch problematische» Wall vermiese den Blick auf die geliebte Aare, die zum seelenlosen Kanal verkomme.