Achtelfinal-Rückspiele Champions League – Napoli schaltet Frankfurt aus – Liverpool verpasst das Wunder Napoli gewinnt gegen die Eintracht 3:0 und steht im Viertelfinal. Dort vertreten ist auch Real Madrid nach dem 1:0 gegen Liverpool.

Erzielte zwei der drei Napoli-Tore: Victor Osimhen. Foto: Francesco Pecoraro (Getty Images)

Begleitet von schweren Krawallen vor dem Spiel hat sich Eintracht Frankfurt aus der Champions League verabschiedet. Die insgesamt chancenlosen Hessen verloren das Achtelfinal-Rückspiel beim italienischen Topclub SSC Neapel mit 0:3 (0:1) und schieden nach dem 0:2 im Hinspiel aus. Vor rund 50’000 Zuschauern erzielten Victor Osimhen (45.+2/53. Minute) und Piotr Zielinski (64.) per Foulelfmeter die Tore für den Spitzenreiter der Serie A. Den Penalty hatte Djibril Sow verschuldet.

Die Eintracht blieb zwar bemüht, war dem italienischen Titelanwärter aber klar unterlegen. Ohne den gesperrten Goalgetter Randal Kolo Muani fehlte es am Offensivschwung, zudem kamen aus dem Mittelfeld keine Impulse. Chancen blieben daher aus. In der Schlussphase schaltete Neapel in den Verwaltungsmodus, sodass der Bundesligist zumindest von weiteren Gegentoren verschont blieb.

Überschattet wurde der letzte Auftritt der Frankfurter in der Königsklasse von heftigen Ausschreitungen. Wenige Stunden vor dem Anpfiff hatten sich Anhänger beider Teams in der Innenstadt von Neapel Strassenschlachten mit der Polizei geliefert. Brennende Autos, verwüstete Cafés und Leuchtraketen prägten die gespenstische Szenerie.

Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool das Wunder gegen Real Madrid verpasst. Spaniens Rekordmeister zog mit einem 1:0 (0:0)-Erfolg in den Viertelfinal ein und sorgte damit für das Aus der Reds. Karim Benzema (79. Minute) erzielte den Treffer für die souveränen Gastgeber. Das Achtelfinal-Hinspiel hatte der Titelverteidiger bereits mit 5:2 an der Anfield Road gewonnen, daher waren die Chancen für Klopps Team ohnehin minimal.

Im Estadio Santiago Bernabéu entwickelte sich von Beginn an ein unterhaltsames Spiel. Angesichts der schweren Hypothek aus dem Hinspiel legte Liverpool offensiv und mutig los – und bot den Gastgebern dadurch Räume. Real erspielte sich Chancen, Eduardo Camavingas (20.) Schlenzer konnte Torwart Alisson gerade noch an die Latte lenken. Anschliessend agierte Liverpool stabiler und spielte sich selbst Chancen heraus, Real-Keeper Thibaut Courtois war jedoch jeweils zur Stelle.

Im Anschluss offenbarten die Engländer immer wieder rätselhafte Defensivlücken, die Real jedoch nicht konsequent ausspielte. So blieben die Gäste im Spiel, für ein Wunder reichte es allerdings nicht mehr. Stattdessen beendete Benzema mit seinem Treffer die vagen Viertelfinal-Hoffnungen von Klopp und seinen Spielern. Nach einer Vorlage von Vinicius Júnior schob der Franzose den Ball aus kurzer Distanz ins Tor.

