Nach Ausschluss durch Erzbischof – Nancy Pelosi erhält Kommunion im Vatikan Die US-Politikerin hat bei einer Messe mit Papst Franziskus die Kommunion empfangen. In ihrer Heimat wurde Pelosi vom Sakrament ausgeschlossen, weil sie offen für das Recht auf Abtreibung eintritt.

Die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi (Mitte), und ihr Ehemann Paul Francis Pelosi Sr (r.) werden im Petersdom von Papst Franziskus begrüsst. (29. Juni 2022) Foto: Vatican Media via AFP

Die in ihrer Heimatstadt von der Kommunion ausgeschlossene Politikerin der US-Demokraten, Nancy Pelosi, hat laut einem Medienbericht stattdessen im Vatikan die heilige Kommunion empfangen. Die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses habe das Sakrament am Mittwoch von einem Priester im Rahmen einer Messe im Petersdom erhalten, berichtete die katholische Onlinezeitung Crux Now.

Der Erzbischof von San Francisco hatte Pelosi im vergangenen Monat wegen ihres Eintretens für das Recht auf Abtreibung von der Kommunion ausgeschlossen. Der Vatikan verbreitete Fotos, die Pelosi und ihren Ehemann Paul gemeinsam mit Papst Franziskus im Petersdom zeigen. Der Vatikan reagierte zunächst nicht auf eine AFP-Anfrage zu dem Pelosi-Besuch am Mittwoch.

Pelosi tritt offen für das Recht auf Abtreibung ein und hatte die vor wenigen Tagen verkündete Entscheidung des Obersten US-Gerichtshofs zur Aufhebung des US-weiten Rechts auf Schwangerschaftsabbruch scharf verurteilt. «Es ist ein Schlag ins Gesicht für Frauen», sagte die Demokratin am Freitag. Die Beschränkung von Abtreibung sei erst der Anfang, warnte sie. «Das ist todernst.»

San Franciscos Erzbischof Salvatore Cordileone hatte Pelosi in einem Schreiben im Mai mitgeteilt, mit ihrem Eintreten für das Recht auf Abtreibung begehe sie «offenkundig eine schwere Sünde». Das Kirchenrecht schreibe vor, dass eine solche Person nicht zur heiligen Kommunion zugelassen werden dürfe. Cordileone untersagte der 82-jährigen praktizierenden Katholikin deswegen die Teilnahme an der Kommunion in seinem Erzbistum. Sie dürfe erst wieder teilnehmen, wenn sie ihre Haltung öffentlich ändere, beichte und «die Absolution für diese schwere Sünde erhält».

AFP/aru

