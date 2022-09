Frances Tiafoes Erfolgsstory – Nächtelang schliefen er und sein Bruder auf dem Massagetisch Seine Eltern flüchteten vor dem Krieg in Sierra Leone, nun schafft der US-Amerikaner in New York mit 24 den Durchbruch. Auch weil er gelernt hat, sein Handy wegzulegen. Simon Graf

So sieht Freude aus: Frances Tiafoe bejubelt seinen Halbfinaleinzug am US Open. Foto: Timothy A. Clary (AFP)

Frances Tiafoe ist ein sehr guter Verlierer. Kaum einer strahlt seinen Gegner beim Handshake selbst nach Niederlagen so sympathisch an wie er, manchmal drückt er seinen Bezwinger sogar an sich. Der Amerikaner ist ein solch guter Verlierer, dass man sich in den vergangenen Jahren manchmal fragte: Wie sehr will er eigentlich gewinnen?